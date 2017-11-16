iPhone 7 Plus’a Nasıl Hard Reset Atılır?

Apple’ın büyük ekranlı cihazlarından biri olan iPhone 7 Plus’a hard reset atma konusunda sizleri kısaca bilgilendireceğim.

iPhone 7 Plus’a hard reset atmak için;

Şarjınızın yüzde ellinin üstünde olmasına dikkat edin.

Şarj konusunu hallettiyseniz cihazı kapatın.

Ardından açma kapama tuşuna basılı tutun. Tuşa basılı tutarken sol tarafta yer alan ses kısma tuşuna basılı tutun.

Apple logosu geldiği zaman tüm tuşları bırakın.

Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Telefon kendini sıfırlayacaktır. Açılış ekranına gelmesini bekleyin. Son olarak da cihazın kurulumunu yapıp tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.