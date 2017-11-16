iPhone 7 Plus’a Nasıl Hard Reset Atılır?

Apple’ın büyük ekranlı cihazlarından biri olan iPhone 7 Plus’a hard reset atma konusunda sizleri kısaca bilgilendireceğim.
iPhone 7 Plus’a hard reset atmak için;
- Şarjınızın yüzde ellinin üstünde olmasına dikkat edin.
- Şarj konusunu hallettiyseniz cihazı kapatın.
- Ardından açma kapama tuşuna basılı tutun. Tuşa basılı tutarken sol tarafta yer alan ses kısma tuşuna basılı tutun.
- Apple logosu geldiği zaman tüm tuşları bırakın.
Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Telefon kendini sıfırlayacaktır. Açılış ekranına gelmesini bekleyin. Son olarak da cihazın kurulumunu yapıp tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.
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