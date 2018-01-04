İPhone 7 Öncesi Cihazlarda DFU Moda Nasıl Geçilir?

iPhone cihazınıza iOS 11’i yüklediyseniz veya herhangi bir sorundan dolayı yüklediğiniz sistem güncellemesinden geri gelmeniz gerekiyorsa DFU moda nasıl geçeceğinizi bilmeniz gerekiyor.

DFU Moda nasıl geçilir?

İnternette ne kadar bu konuyla alakalı makale varsa hepsnie göz attım. Ama hiçbiri DFU moda nasıl geçildiğini düzgün bir şekilde anlatmıyor. Güç tuşuna basın, home tuşuna basın diyorlar. Ama alakasız tuşlar bunlar. Bu tuşlarla geçmeye çalışırsanız telefonunuzu açıp kapatmaktan başka bir şey yapmış olmazsınız.

DFU moda geçmek için;

Öncelikle telefonu kapatın. Ardından USB kablonuzu bilgisayarınıza takın, ancak telefona takmayın.

DFU moda geçtiğiniz zaman mutlaka iTunes ile işiniz olacağından kabloyu bilgisayara taktığınız zaman iTunes programını açmanız gerekecek. iTunes programının güncel olmasına dikkat edin.

Ardından telefonu elinize alın. Home tuşuna basılı tutun. Basılı tutarken bir ucunu bilgisayara takmış olduğunuz kablonun diğer ucunu da telefona takın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Bu ekran geldiği zaman elinizi home tuşundan çekebilirsiniz.

DFU moda bu şekilde geçebilirsiniz. DFU moda geçme sebebiniz her ne ise bu ekran geldiği zaman iTunes üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.