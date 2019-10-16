iPhone 6S ve iPhone 6S Plus Modelleri Nasıl Ücretsiz Tamir Ettirilir?

Apple, bu tür kampanyalarla gündeme gelen şirket, yakın zaman önce iPhone 6S ve Plus Modelleri için ücretsiz tamir kampanyası başlattı. Peki siz de mu modellerden birine sahipseniz telefonunuzu nasıl ücretsiz tamir ettireceğinizi öğrenin.

Ücretsiz Tamir programı

Ücretsiz Tamir programına elbette bütün cihazlar dahil olamıyor. Dahil olmak için hangi kriterler gerekiyor.

En önemli kriterlerden birisi telefonunuzun Ekim 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilmiş olması gerek. Peki telefonunuzu yeni almış olsanız da bakalım bu kritere uyuyor musunuz?

Bunun için https://support.apple.com/tr-tr/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program buraya gidin ve telefonunuzun seri numarasını girin. Size doğrudan ücretsiz tamir programından yararlanıp yararlanamayacağınızı söylüyor.

Bazı iPhone 6S modelleri sorunlu

Bu programın sebebi bazı iPhone 6S modellerinin sorunlu olması. Sorun donanımsal olunca tamir den başka çözüm kalmıyor. Sorun nedeniyle telefon kendi kendine kapanıyor.

Eğer böyle bir problem yaşayıp telefonunuzu parayla tamir ettirdiyseniz ayrıca başvuru yaparak paranızı da geri almanız mümkün.