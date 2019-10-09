iPhone 11 Şikayetleri

Kullanıcılar iPhone 11 hakkında ne düşünüyor? Ülkemizde daha resmi olarak satışa çıkmasa da iPhone 11 dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Peki kullanıcı sayısı çoğaldıkça yorumlar nasıl şekilleniyor? iPhone 11 alınır mı alınmaz mı? Gelin dünyaca ünlü forumlardan derlenen, iPhone 11 kullanıcılarının en çok dikkat çektikleri hususlara bir bakalım.

iPhone 11 kullanıcı şikayetleri

Tasarım

Bir çok kullanıcı ve bir çok medya sitesi iPhone 11 ailesinin iPhone XS ailesine tasarım açısından çok benzediğinden bahsediyor. O kadar para verdikten sonra insanlar başka şey görmek istiyor.

Dayanıklılık

iPhone 11 ailesinin ucuz versiyonuyla birlikte Pro versiyonu dahil ön ve arka tarafta bulunan cam yüzeyler çizilmelere karşı oldukça hassas. 1000$ civarında satışa sunulan telefonun en ufak şeyde çizilmesi ve de ekstra korumaya ihtiyaç duyup insanları bunaltması hiç hoş yorumlanmıyor.

Hücresel veri

Bazı kullanıcılar hücresel veriden de şikayetçi. Bir çok kişi istedikleri hızı alamadıklarını iddia ediyor. Bu eğer internet sağlayıcıda olsaydı yani hattınızın internetinde olsaydı ciddiye alınacak bir sorun olmazdı ama iPhone 11 ailesinde hücresel verinin yetersiz olduğu en çok şikayet edilen konular arasında.

Gece kamera çekimleri

Bir çok inceleme videosuna baktığınız zaman gece çekimlerinin iPhone 11’de harika göründüğü hakkında yorumlar okuyabilirsiniz. Yorum yapanlar bu güne kadar ki en başarılı gece çekimi de diyor. Ama demek ki insanların beklentileri daha yüksek. Fiyat performans açısından insanlar gece çekimini beğenmiyor.

Çok ısınıyor

iPhone 11 serisinin aşırı ısınma yaşadığı iddia ediliyor. Bu konu hakkında çok fazla kullanıcı şikayeti bulunuyor.