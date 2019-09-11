iPhone 11 Fiyatı Kaç Lira ve Özellikleri Nasıl?

iPhone 11 dün büyük bir etkinlikle Apple’ın merkezinde tanıtıldı. İnternetten de izlenebilen tanıtım oldukça ilgi gördü. Her sene bir iPhone modeli piyasaya süren Apple şirketi bu sene nasıl bir telefona imza attı. Sizler sıkmadan iPhone 11 ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi anlaşılır bir şekilde yazıyoruz.

iPhone 11 Pro özellikleri

Çentikli tasarım Arka kısımda 3 kamera Ana kamera çözünürlüğü 12MP Gece yeşili, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri A13 Bionic işlemciyle geliyor. 6Gb ram 128, 256 ve 512 GB olmak üzere 3 farklı depoalama seçeneği 5,8 inç büyüklüğünde OLED ekran, Super Retina XDR, 2436×1125 piksel çözünürlük, 458 ekran piksel yoğunluğu 3190 mAh kapasiteli batarya kablosuz şarj

Kabaca karşınıza çıkacak teknik özellikler bunlar. Bu özelliklerin neler yapabildiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

iPhone 11 fiyatı

Yukarıdaki özellikleri verilen fiyatın başlangıç fiyatı olarak Amerika’da 999$ olarak belirlenmiş. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı olarak 15 ile 17 Bin ₺ belirlenmesi söz konusu hep beraber göreceğiz. Ayrıca cihaz yarından itibaren ön siparişe açılacak.