iPhone 11 Bin Ama Beklemezseniz 17 Bin TL

Amerika’da kuyruklar oluşturan telefon iPhone 11 fiyatı ülkemiz için 11 bin ₺ civarında olacak. Peki telefonu ilk alanlardan olmak istiyorsanız ne kadar ödemeniz gerekiyor? Bu yazıda Doğubank fiyatlarını açıklıyoruz. iPhone 11 Türkiye ön sipariş fiyatı ne kadar?

iPhone 11

20 Ekim veya Ekim ayının sonlarına doğru ülkemizde satışa çıkacak olan yeni model iPhone 11 ve serisini beklemek istemiyorsanız ya da hemen o gün almak istiyorsanız Sirkeci esnafına uğrayabilirsiniz. Lakin bedeli biraz fazla.

Bildiğiniz üzere ülkemizde iPhone 11 satışa çıktığı gün ve gecesinde belirli mağazaların önünde kuyruklar oluşuyor. Telefonu almak isteyenler geceden sıraya giriyor. Bakalım ülkemizde bu sene yaşanan ekonomik krizle birlikte aynısı olacak mı?

Ya da bunlara hiç bir zaman katlanmam diyorsanız bakın bedeli ne kadar?

iPhone 11 ön sipariş fiyatı

Doğubank iş hanında telefoncu esnaf ön sipariş almaya başladı. Ülkemizde 11 bin ₺’den piyasaya sürülecek modeli buradan ön sipariş vermek istiyorsanız 17 bin₺ ödemeniz gerekiyor.

Neden bu kadar pahalı?

Bu şekilde aklında soru olan çok insan var. Amerika’da 1000$ olan telefon Türkiye’de nasıl 11 bin₺ olur? Dolar ne zaman 11₺ oldu demeyin. Çünkü vergisi telefonun kendisi kadar pahalı. Burada üreticinin bir suçu yok.

1000$=5700₺

iPhone 11 vergisi = 5400₺

Hesap basit değil mi? Hükümet basit olarak kendine bir iPhone 11 alırsan bir tane de bana al diyor.