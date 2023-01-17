IP interkom işlevlerine genel bakış

Hızla gelişen teknolojiler çağında, 10-20 yıl öncesine kadar sadece dar odaklı bir ortamda kullanılıyormuş gibi görünen şeylere herkes ulaşabiliyor. Böylece interkomlar günlük hayatımıza girdi ve sağlam bir şekilde yerleşti ve rahat bir yaşam için gerekli bir özellik haline geldi. Bugün bu cihaz olmadan bir apartman bulmak zor. Yavaş yavaş, mobil cihazların ve diğer yeri doldurulamaz cihazların gelişmesiyle birlikte, analog dahili telefon görüşmeleri ve diğer dahili telefon görüşmeleri, modern tüketicinin ihtiyaçlarını giderek daha fazla karşılamıyor. Ve analog ve koordinat cihazlarının yerini modern muadilleri olan IP interkomlar alıyor. Bu cihazların popüler özellikleri ve yetenekleri hakkında bilgi edinmenizi öneririz:

WEB arayüzü üzerinden bağlanabilme

IP interkomların en önemli avantajlarından biri, cihazları bir Wi-Fi ağı da dahil olmak üzere İnternet üzerinden yerel bir bilgisayar ağı üzerinden bağlayabilmesidir. Böylece kullanıcı, nesneler ve cihazlar arasındaki bölgesel kısıtlamalar ortadan kalkar.

Mobil uygulama üzerinden telefon kontrolü

Mobil gadget’ınızı ve / veya PC’nizi ve aynı yerel alan ağına veya İnternete bağlı diğer cihazları bağlama yeteneği. Bu işlev, kameralardan kaydı kontrol etmenize, ziyaretçilerden gelen aramaları yanıtlamanıza veya sadece kameralardan gelen görüntüyü görüntülemenize olanak tanır. Bir akıllı telefondan uzaktan, cihazların çalışmasını yapılandırabilir, çevrimiçi kameralardan video görüntülemeye erişimi kısıtlayabilir veya izin verebilir veya arşivlenmiş video sağlayabilir, bir aramayı farklı cihazlara iletebilirsiniz.

Sistemi ölçeklendirme yeteneği

IP interkomun bir sonraki avantajı, çoğu model için normal bir IP kamera olarak da çalışabilen ek kameralar veya IP çağrı panelleri bağlayabilmesidir. Aynı zamanda, arama paneli veya monitörün, analog dahili telefonlarda olduğu gibi, çevrimdışı olduklarını söyleyelim, birlikte çalışması gerekmez. IP çağrı panelinden gelen sinyal kişisel mobil cihazınıza gönderilebilir ve bazı durumlarda bu seçenek müşteri için uygun olduğunda monitör görevi görerek görüntülü interkom satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

İnterkom işlevi

IP intercom’lar, Intercom işlevini destekler ve birkaç iç mekan monitörünü aynı ağa bağlamanıza olanak tanır. İnterkom ayarları, çağrı panelinden gelen sinyali aynı anda tüm monitörlere veya seçtiğiniz belirli bir monitöre yönlendirmenizi sağlar.

Bariyer kontrol fonksiyonu

En popüler ve başarılı özelliklerden biri, uzaktan kumanda, ölçeklenebilirlik, mobil uygulama ile birleştiğinde, telefonunuzdan ofisinize, dairenize, evinize ziyaretçi veya misafirlere erişim sağlamanıza olanak tanır.

Kullanıcı kimliği

Çoğu IP interkom modelinde, kullanıcı tanımlaması ve ardından bölgeye erişim için gerekli olan yerleşik bir RFID okuyucu bulabilirsiniz. Bazı modellerde biyometrik parmak izi okuyucular bulunur. Ayrıca, yüz geometrisi ile kullanıcı tanımlama donanım yeteneğine sahip cihaz modelleri de piyasaya çıkmaya başlamıştır.

Bir sonuç yerine

IP interkomun gelişmiş işlevselliğini tanıdıktan sonra, esnek bir yapılandırma sistemi ve bireysel bileşenlerin işlevleri sayesinde bu cihazların tüm kategorilerdeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığı sonucuna varabiliriz. IP interkom, hem küçük özel tesisler hem de büyük dağıtılmış tesisler için gözetim ve güvenlik düzenlemenizi sağlayan modern ve etkili bir yöntemdir. Çeşitli üreticilere ait çağrı panellerinin çalışma özelliklerine genel bir bakış hakkında bilgi edinmenizi öneririz.