IP Adresinizi Gizlemek Neden Önemlidir?

İnternet üzerinde bağlı olan her bilgisayarın mutlaka bir protokol adresi vardır. Buna halk arasında IP adresi denilir. Bir IP adresi tanımlanırken 4 rakamdan oluşan ve aralarında üç nokta bulunan rakamlardan oluşur. (Örneğin; 212.156.5.21) gibi. Eğer ki bir bilgisayarın protokol adresi varsa o zaman internet üzerindeki diğer tüm bilgisayarlarda bu makineyi rahatlıkla bulabilirler. Yani bağlanmak istediğiniz bir bilgisayarın IP’sini biliyorsanız bu durumda tarayıcınızın arama bölümüne bu numarayı yazdığınız zaman bağlantı kurabilirsiniz. Hatta o bilgisayarın içindeki bilgilere erişebilmeniz için geliştirilmiş olan programlar vardır bu programlara bu IP numarasını girdiğiniz zaman direk olarak bağlanabilir ve işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. İnsanların genelde bu rakamları akıllarında bulundurmaları zor olmuştur bunun içinde bu IP numaralarının karşılığı olan adları vermişlerdir. Özellikle de alan adı sunucularını düşünürseniz onlar bu IP adresine karşılık gelen bilgileri tutar ve doğru adrese yönlendirirler. (Örneğin; alan adı sunucuları-Domain name server-DNS) şeklinde olduğu gibi. Bu sayede herhangi bir karışıklık yaşanmasının da önüne geçilmiş olunur. Bu makaleye dayanan rehberimizde IP adresi gizlemenin önemini anlatmaya başlayalım.

Şimdi gelelim şu an okuduğunuz bilgisayar, telefon ya da birazdan bağlanacağınız başka bir bilgisayar direk olarak bir İP adresi atanır. Çoğu bilgisayar kullanıcılarının IP’leri dinamiktir. Yani kullandığı sunucuda o an hangi IP boştaysa onun adresi atanır. Bunun içinde her bağlandığınız zaman sizin IP numaranızın sonu değişik olacaktır. Eğer ki bilgisayarınızın IP’sini öğrenmek istiyorsanız o zaman yapmanız gereken işlem bilgisayarınız internete bağlandıktan sonra Başlat – Çalıştır ve sonrasında oraya msconfig yazdıktan sonra Enter tuşuna basmak olacaktır. Bu sayede İP adresinizi öğrenebilirsiniz.

Bazı bilgisayarların IP numaraları ise sabittir ve bunlara static IP denilmektedir. Yani o bilgisayarlardaki IP numaraları hiçbir zaman değişmezler. Bir internet sitesini düşünürseniz o sitenin her zaman bulunabilmesi için yapılması gereken tek şey IP adresinin hiç değişmiyor olmasıdır. Değişirse kullanıcılar siteyi bulamazlar.

İp Adresi Gizlemenin Önemi

IP adresini gizlemenin önemini anlayabilmek için öncelikli olarak bilgisayar kimliğinin kavranması gerekiyor. Çünkü siz kimliğinizi gizlemezseniz o zaman başınıza gelebileceklerden de siz sorumlu tutulursunuz. Bir konu hakkında kimlik denildiğinde ilk akla gelen şey insanların ya da makinelerin sizi tanıyabilmelerini kolaylaştırmak demektir. Yani bugün internette kimlik denildiğinde akla gelen belli başlı konular vardır. Örneğin e-postanız sizin ya da firmanızın kimliğini yansıtabilir. IP adresinizde bilgisayarınızın kimliğidir. İnternet üzerinden size ulaşmak isteyen kişiler ilk ulaşım olarak bu adresi kullanacaklardır. Dolayısıyla siz internet üzerinde ne kadar çok gezinir, ne kadar çok işlem yaparsanız ticari alanlarınızı ne kadar çok genişletirseniz iz bırakmanız da o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla da bu başlı başına bir risk demektir. Mesela firmanıza ait bir siteniz var ve orada yer alan kayıtlı bilgiler genel ulaşıma da açıktır. Bunun içinde isteyen herkes buradaki bilgilerinize ulaşım sağlayabilir. Bu da sizin kimliğinizin belirlenmesi konusunda ihtimali daha da yükseltecektir. Elbette ki buralar farklı yani yanlış bilgilerde girmeniz söz konusu olacaktır. Ancak bunun etkilerinin de süreç içerisinde size farklı sorunlar yaşatabileceği bilinir.

Firmalar sizden kimlik bilgilerinizi birçok nedenden dolayı isteyebilirler. Örneğin; bu bilgiler reklam sektöründe çok fazla geçerlidir. Bu bilgilerin istenmesinin bir diğer nedeni ise legal olmayan işler yapmanız durumunda size ulaşabilinmesidir. Dolayısıyla böyle durumlarda sizin arkada iz bırakmanız durumunda enselenebilirsiniz. Ancak bu bilgiler devlet kanalıyla alınabileceği gibi devletin kurumlarının adı da kullanılarak dolandırılmaya çalışılabilirsiniz. Bunun içinde süreç içerisinde maddi manevi zarar görmek istemiyorsanız mutlaka kimlik bilgilerinizin korunmasını önemsemelisiniz.