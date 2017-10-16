iOS’ta Bildirimlerin Gösteriliş Şekillerini Değiştirmek

iOS sisteminizde bildirim geldiği zaman yukarıdan aşağı bir kutucuk çıkar. Örneğin Whatsapp’tan bildirim geldiği zaman yazılan mesaj yukarıdan aşağı iner. İşte bu yukarıdan aşağı inen kutucuğun orada kalış zamanını değiştirebiliyorsunuz. İster yukarıdan aşağı indiği zaman hiç gitmemesini sağlayabilir, ister bildirim geldiği zaman birkaç saniye ekranda kalıp kaybolması talimatını verebilir, isterseniz de bildirim geldiği zaman sadece sesle veya titreşimle bildirilip ekrana herhangi bir bildirim gelmemesini sağlayabilirsiniz.

Yukarıda anlattığım durumu gerçekleştirmek için;

Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz.

Ayarlar kısmından bildirimlere geçiş yapıyoruz.

Bildirimlerde hangi bildirimin yukarıdaki seçeneklerden faydalanmasını istiyorsak onun içine giriyoruz. İşin güzel kısmı da tek tek her uygulama için bildirim ayarlarını düzenleyebiliyor olmanızdır.

Faydalanmak istediğimiz uygulamaya girdiğimiz zaman alt kısımlarda telefon simgesinin olduğu kısımda üç adet seçenek var. Eğer bildirimlerinizin ekranda görünmesini istemiyorsanız en baştakini seçmelisiniz. Birkaç saniye ekranda görünmesini istiyorsanız ikincisini, ekrandan siz bakana kadar gitmesini istemiyorsanız en sondakini seçeceksiniz.

Seçiminizi yaptığınız zaman bulunduğunuz kısımdan çıkabilirsiniz. Ayarlarınız kaydedilmiş olacaktır.