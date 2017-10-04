iOS’ta Bildirimlerin Bildirim Merkezinde Gösterilmesi Nasıl Önlenir?

Öncelikle bildirim merkezinin neresi olduğu konusunda bilgilendirme yapalım. Bildirim merkezi üst kısımdan aşağıya doğru çektiğimiz kısımdır. iOS’ta bildiğiniz gibi iki çekilebilir menü vardır. Biri yukarıdan, diğeri ise aşağıdan çekilir. Yukarıdan çekilende sadece bildirimler görünür ki buraya bildirim merkezi deriz. Aşağıdan çekilene denetim merkezi deriz ki burada da Wİ-Fİ, bluetooth, uçak modu gibi seçenekler vardır.

Bildirimlerin bildirim merkezinde görünmemesi konusuna gelirsek şu yolu izlemenizi önereceğim.

Önce ayarlardan bildirimler kısmına geçiyoruz.

Bildirimlerde karşımıza gelen ekranda en üstte yer alan ayarlarda “bildirim merkezinde göster” butonunu kapatıyoruz.

Bu butonu kapattığımız zaman bildirimleriniz artık yukarıdan çektiğiniz bildirim merkezinde gösterilmeyecektir.

Gerek birikmiş bildirimleri temizleme konusunda, gerekse de her türlü bildirimin orada birikmesi olsun bir sürü bahane üretip bu seçeneği kapalı duruma getirmek için kendinize bahaneler üretebilirsiniz.