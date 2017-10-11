iOS’ta Bildirimler Kilit Ekranında Nasıl Gizlenir?

Her akıllı cihazda olduğu gibi bildirimler iOS’ta da kilit ekranında gösterilir. Mesaj geldiği zaman veya sosyal ağlardan bildirim geldiği zaman bunlar hep kilit ekranında gösterilir. Eğer bildirimlerinizin kilit ekranında gösterilmesini istemiyorsanız o zaman yazımıza kısaca bir göz atın.

Bildirimlerinizi sadece tuş kilidinizi açınca görmek istiyorsanız;

Önce ayarlardan bildirimler kısmına girin.

Bildirimler kısmına girdiğiniz zaman karşınıza çıkan ekranda “kilit ekranında göster” seçeneğini kapatın.

Bu işlemi yaptıktan sonra bildirimleriniz kilit ekranında gösterilmeyecektir.

iOS’ta bildirimlerinizin kilit ekranına gememesini bu şekilde sağlayabilirsiniz.