iOS Üzerinden Web Sitesi Engelleme

Telefonunuzdan ve de aynı hesaba bağlı olan iPad üzerinden istemediğiniz web sitelerini engellemeyi düşünür müsünüz? O zaman size çok basit bir şekilde yardımcı olabiliriz. Örneğin çocuğunuzun yetişkin içerikli sitelere karşılaşmasını istemiyorsunuz, ya da başka bir sebebiniz var ve bahis siteleri gibi siteleri engellemek istiyorsunuz. Bunu yeni iOS ile yapmak çok kolay.

Ayarları açın. Ekran süresi menüsüne girin. Ekran süresi özelliğini aktif edin. İçerik ve gizlilik sınırlamaları kısmını aktif edin. İçerik sınırlama ve web içeriği kısmına ilerleyin. Yetişkin web siteleri kısmını aktif edin. Aşağı kısımdan asla izin verme satışına engellemek istediğiniz web sitelerini girin.

Bu yöntemle belirlediğiniz sitelere herhangi bir uygulamadan ya da safariden girilmez. Bu şekilde kendinizi ve ailenizi güvene alabilirsiniz.