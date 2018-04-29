iOS Üzerinden Fotoğrafların İsimlerini Değiştirme İşlemi

iPhone cihazlarda herşey gibi fotoğraf isimlerinin değişmesi de oldukça zordu. Lakin yeni güncellemelerle gelen bazı uygulama ve özellikler sayesinde bunu basit bir şekilde yapmak artık mümkün. Daha öncesinde ise Jailbreak’siz yapılmayan bu işlem için artık o kadar zaman harcamanıza gerek yoktur.

Fotoğraflar uygulamasına giriş yapın. İsmini değiştirmek istediğiniz fotoğrafı seçin. Paylaşın ve iCloud üzerinden bir yere kaydedin. Dosyalarım uygulamasına gidin. Buradan kaydettiğiniz dosyayı iCloud üzerinden bulun. Basılı tutarak açılan menüden ismini değiştir satırına tıklayın. İsmi yazın ve bitti butonuna tıklayın.

Uzun değil dedik ama en kısa yöntem bu kadar. Aynı yöntem ayrıca güncel ios sürümlü iPadlerde de geçerlidir.