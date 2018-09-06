iOS Ä°Ã§in WhatsApp GÃ¼ncellendi Ä°ÅŸte Yenilikler

SÄ±k sÄ±k gÃ¼ncelleme ile kullanÄ±cÄ±larÄ±na yeni Ã¶zellikler sunmaya Ã§alÄ±ÅŸan WhatsApp ‘a iOS iÃ§in bir Ã§ok yenilik eklendi. Bu yenilikleri kullanmak iÃ§in WhatsApp uyglamanÄ±zÄ± 2.18.90 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ne gÃ¼ncellemelisiniz. Ä°ÅŸte gelen yenilikler,

ÅžÃ¼pheli link

Bundan sonra WhatsApp Ã¼zerinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z linkler ÅŸÃ¼pheli ise sizi tehlikeye sokacak durum var ise WhatsApp sizi uyanacak. Elbette linke gitme sorumluluÄŸu size ait.

Bildirim GeniÅŸletme

bu yeni Ã¶zellik sayesinde WhatsApp Ã¼zerinden multimedya mesajÄ± alÄ±rsanÄ±z bunu bildirim ekranÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebileceksiniz. Ã–rneÄŸin bir fotoÄŸraf aldÄ±nÄ±z bildirim ekranÄ±nda mesaja girmeden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme mÃ¼mkÃ¼n. Gif mesaj alÄ±rsanÄ±z yine bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ bildirim ekranÄ±nda olmayacaktÄ±r.

Durumlarda arama yapma

herhangi bir kiÅŸinin durum paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± durum kÄ±smÄ±ndan aramanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. AyrÄ±ca buradan kiÅŸileri ayÄ±rt etmeniz iÃ§in profil fotoÄŸrafÄ±nÄ± da durumun yanÄ±nda gÃ¶rebileceksiniz.

Apple Wallet

Apple’Ä±n cÃ¼zdan uygulamasÄ± WhatsApp ‘a entegre edildi. Bu sayede WhatsApp Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ etmeniz ya da para gÃ¶ndermeniz mÃ¼mkÃ¼n olacak.