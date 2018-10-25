iOS için Whatsapp Güncellemesi v2.18.100

Bir çok yenilik ve düzeltmeler bulunan güncelleme hakkında sizlere detaylı bilgi vermeyi düşünüyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. Burada bahsedeceğimiz bazı yenilikler hali hazırda iOS cihazlara geldi. Güncellemeyi hemen yapın. Diğerleri de deneme aşamasında. İşte bahsettiğimiz bütün yenilikler,

iOS 12 ile uyum sorunları giderildi.

iPhone XS, XS Max ve iPhone XR ile uyum problemleri giderildi.

Mesajın üzerine basılı tuttuğunuzda açılan menü düzenlendi, güncellendi.

Durumları yanıtlama özelliği güncellendi. Artık durum paylaşımlarını yanıtlama seçeneklerine bütün eklenti özellikleri eklendi.

Bildirim çubuğunda multimedya mesajlar oynatılabilecek. Örneğin videoyu oynatmak için mesajı açmanız gerekmeyecek. (yakında)

Sesli mesajların ilki oynatıldığında diğerleri sırayla ve otomatik olarak oynatılacak. (yakında)

Karanlık mod, gece göz yorgunluğunu azaltmak için geliyor. (yakında.)

Bütün bu özellik güncellemesi iOS için yapıldı. Bazıları üzerinde hala çalışılsa da iPhone’un yeni telefonlarından birini kullananlar bu güncellemeyi mutlaka yapsın. Çünkü güncellemenin en önemli özelliklerinden birisi uyum problemlerini gidermesi.