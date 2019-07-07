iOS 13’te Facetime İnsancıl Bir Güncelleme Aldı

Telefondan kamera görüşmelerin en büyük sıkıntısı kameranın ekrana biraz uzakta kalması öyle değil mi? Kameraya bakarsanız karşınızdakini göremiyorsunuz ekrana bakarsanız yani karşınızdakini görmek isterseniz bu sefer karşı taraftan sanki kendisine bakılmıyormuş gibi hissediliyor. Bu sorun iOS 13 Beta 3 ‘te çözülmüş görülüyor.

Apple’dan görüntülü görüşmeler için oldukça önemli yenilik

Bu güncelleme ile elbette ne kameranın ne de ekranın yeri değişiyor. Sadece basit bir yazılımla sanki siz kameraya bakıyormuşsunuz gibi gösteriliyor. Siz elbette karşınızdakini görüyorsunuz ama kamera sizi sanki karşınızdakine bakıyormuş gibi odaklıyor.

Bir kullanıcı bu özelliği Twitter’da paylaşmış ama kesin bir şey belirtilmemiş. Yani görüntülerde kişi gerçekten kameraya bakıyor olabilir. Ama bunun herkes için bir sorun olduğunu düşünürsek Apple’ın böyle bir düzenleme yapması da olası.

Bu özelliği Facetime üzerinden açmanız gerekiyor. Bununla birlikte test eilden cihazların iPhone XS ve iPhone XS Max ‘ta çalıştığı söylenirken diğerleriyle ilgili bir şey belirtilmemiş.