iOS 13’te Bilmediğiniz Numaraları Gizleme

Bilmediğiniz, rehberinizde kayıtlı olmayan numaralardan çok mu arama geliyor. iOS 13 üzerinde bu numaraları nasıl engelleyeceksiniz sizlere kısaca açıklayalım. Bu yöntemle, rehberinizde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıları engelleyebilirsiniz. Rehberinize bir şekilde kaydettiğiniz zaman bu yöntem çalışmayacaktır.

Rehberde olmayan numaraları engelleme

Bu yöntem iOS 13 ile çalışırken yöntem otomatik olarak rehberinizde olmayan numaraları engeller. Bazı durumlarda tehlikeli bir özellik olabilir.

Bu özelliği kullanmak için;

Ayarlar kısmına girin. Telefon ayarlarıyla devam edin. Bilinmeyenleri sessize al seçeneğiyle devam edin.

Bu yöntem çalıştığı zaman telefonunuz çalmaz. Arayan sesli mesaja yönlendirilir. Bu sayede çok önemliyse onu geri aramanız için size sessiz mesaj bırakabilir. Numarada telefonunuzda duruyor olacak. Silinmeyecektir. Son aramalar kısmında telefon numarasını bulabilirsiniz.

Bana sesli mesaj gelimiyor diyorsanız operatörünüzle görüşmenizde bir fayda var.