iOS 13 Kredi Kartı Eklemeseniz İyi Olur

iOS 13 yakın zaman önce tanıtıldı ve yine biz ona biraz zaman vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ortaya çıkan bir soruna göre iOS 13 kredi kartları için büyük bir açık barındırıyor. iOS 13 güncellemesini yapanlar, hesabınıza kredi kartı eklemeniz gerekiyorsa boş bir banka kartı eklemenizi tavsiye ederiz ya da mümkünse eklemeyin.

iOS 13 kredi kartı sorunu

Ortaya atılan iddiaya göre hiç sorun yokken iOS 13’e bir kredi kartı yüklediğiniz zaman sorun ortaya çıkıyor. Kredi kartını yükleyen kullanıcı bir daha hesap bilgilerine girdiği zaman kendi kredi kartı bilgilerini değil başkasının kredi kartı bilgilerini görüyor.

Kimin kredi kartı olduğu anlaşılmayan bu bilgiler sizinkinin de başkasının telefonunda görüldüğü anlamına geliyor. Bu sorunu Apple’a bildirdiğini belirten kişiler iOS 13.1 güncellemesiyle sorunun çözüleceğini umuyor. Zira 1. dereceden güvenlik açığı hemen kapatılması gerekiyor.