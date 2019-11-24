iOS 13 Jailbreak Nasıl Yapılır?

Android için root neyse iOS için de jailbreak odur. Daha basit konuşmak gerekirse jailbreak telefonunuzun kök dizinine erişmenize imkan verir. Bununla birlikte yapılamayan ayarları yapabilir ve kullanılamayan özellikleri açabilirsiniz. Peki telefonunuza jailbreak yapmanız için ne gerekiyor?

Jailbreak için gerekli olanlar

iPhone 5S (ios 12 destekler)

iOS 13

En yeni iPhone X telefon ve daha aşağısı ios 13 telefon

Bir bilgisayar

Bunları hazırladıktan sonra yapmanız gerekenler oldukça basit. Madde madde ilerleyelim;

Jailbreak nasıl yapılır?

Buradan gerekli aracı indirin https://checkra.in/

Bilgisayardan gerekli güvenlik izinlerini verin.

Daha sonra telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Başlat butonundan sonra telefon geri yükleme moduna otomatik olarak geçecek.

Telefonunuz üzerinden DFU moduna geçin.

Program otomatik işlerini hallettikten sonra telefon üzerinden Checkra1n uygulamasıyla Cydia uygulamasını kurun.

İşlemler bu kadar ama dikkat etmeniz gereken bir kaç şey daha var. Bu işlemi telefonunuzu yeni açtıktan sonra tekrarlamanız gerekiyor. Telefon kapanırsa yaptığınız işler sıfırlanıyor. Bu açıdan telefonunuzu ya kapatmayın ya da işlemleri yeniden yapın.