iOS 12’deki Mobil Veri Bağlantısı Hatası Çözümü

iOS 12 ile birlikte kullanıcıların çok şikayet ettikleri konulardan birisi mobil veri bağlantısında meydana gelen kopmalar oldu. Zira internette çıkan sıkıntının tek sebebi iOS 12.1.2 güncellemesiydi. Bu sıkıntının elbette bir sonraki güncelleme ile giderilmesi planlanıyor lakin o zamana kadar çözüm arayanlar için rehber olmaya geldik. İşte sorunun çözümü.

Ayarlara gidin.

Hücresel kısmını açın.

Buradan Wi-fi aramasını devre dışı bırakın.

Ardından ses ve veri sayfasından sadece veri seçeneğini seçtiğiniz zaman sıkıntı ortadan kalkıyor.

Güncelleme ile sıkıntının giderildiğini öğrendiğiniz anda eski ayarlarınıza geri dönebilir daha kullanışlı bir internet bağlantısı kurabilirsiniz.

İOS güncellemeleriyle ilgili yazdığımız bir çok yazıda güncelleme gelir gelmez yapmayın uyarısını her zaman yaparım. İOS 12 için de yaptım. Ocak şubat gibi yani 5 ay sonra iOS yerine oturuyor. Seneye dikkat edin. Son baharda yeni iOS duyurulduğunda eğer güncellemeyi alacak cihaza sahipseniz mutlaka güncellemeyi 2019 ocak şubat gibi yapın.