iOS 12’de Rehberde Büyük Hata

İOS 12 bütün kullanıcılar için sunuldu. Telefonu baştan ayağı değiştirdi şeklinde yorumlar geliyor. Biz aorhan.com’da senelerdir iOS güncellemeleriyle ilgili yazdığımız yazılarda güncellemeyi hemen yapmayın şeklinde sürekli uyarı yapıp duruyoruz. Yeni bir sürüm çıktıysa en az 2 ay beklemeniz tavsiye ediyoruz. Bunun sebebini de az sonra küçük bir örnekle anlatacağız.

İOS 12 çıktıktan sonra bu güncellemeyi alacak denilen bütün cihazlarla geldi. Güncelleyenlerin bir çoğu farketmedi ama küçük ama saçma bir hata ortaya çıktı.

İOS 12 Türkçe sürümü kullananlar Rehberlerine baktıklarında H harfinin olmadığını gördüler. Daha önce harflerle sıkıntı yaşayan iOS yine harflerle ilgili bir sıkıntı daha yaşadı. Rehberinizde H harfi olmayınca elbette h ile başlayan isimlere hızlı erişmeniz de mümkün olmuyor.

Bu sorunun yabancı dilde yaşamadığını Türkçe sürümde olduğunu söylemek mümkün. Yakında yapılacak güncelleme ile bu komik sıkıntının giderileceği kesin. Lakin yerine başka bir sorun çıkacak. Bu nedenle iOS 12’ye 2 ay toparlanma şansı verin.