iOS 12’de Ekran Süresi Özelliği Nasıl Kullanılır?

iOS 12 ile birlikte hayatımıza Apple cihazlarda bir çok özellik girdi. Bunlardan en önemlilerinden birisi olarak görülen özellik Ekran Süresi Kullanma özelliği. Bu sayede telefonunuzda hangi uygulamaların ne kadar kullanıldığını ve bununla ilgili çeşitli önerileri görebiliyorsunuz. İşte Sağlıklı Dijital Yaşam özelliğinin ekran süresi kullanma özelliği.

Buradaki asıl amaç telefon kullanımını daha mantıklı hale getirmek. Neyi ne kadar kullandığınızı görüp sınırlayıp sınırlamayacağınız konusunda karar vermek size kalıyor. Apple size uygulama yardımıyla bildirim yapıyor. Bildiğiniz gibi Instagram uygulamasına daha önce böyle bir özellik gelmişti. Uygulamayı ne kadar kullandığınızı size gösteriyordu.

Atıl süre: Bu özellik sayesinde telefonunuzdan uzak kalabiliyorsunuz. Buradan belirlediğiniz uygulamalara erişim mümkün olmuyor. Telefonun temel özellikleri çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Bu sayede kendinize sınırlama getirmeniz mümkün.

Uygulama sınırları: Kategorilere göre sınırlama koymanız mümkün. Oyun oynamak istemiyorsanız buradan oyunlar kategorisini seçip sınırlamanız mümkün.

Her zaman izin verilen: Bu kısım herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacak uygulamaları koyabileceğiniz bir yerdir.

İçerik ve gizlilik sınırlamaları:

Burada uygulamaların sizlerden istediği izinleri görüntüleyebiliyor ve değiştirebiliyorsunuz. Güvenliğiniz için önemli bir kısım.

Bu yeni özellik sayesinde telefonunuzu sözde daha mantıklı kullanabilirsiniz. Ama kimsenin sınırlama kullanabileceğini düşünmüyoruz. Zira ebeveynler, çocukları için bu ayarları yapabilir.