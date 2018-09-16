iOS 12 Ne Zaman Çıkıyor?

Yeni cihazların tanıtılmasıyla beraber yeni işletim sisteminin de bu cihazlarla piyasaya çıkacağı ve diğer hali hazırda piyasada olan cihazların da bu sürüme güncellenebileceğini biliyoruz. İlk önce iOS 12’nin bizlere kısaca neler sunacağına bir bakalım. Ardından çıkış tarihini verelim. Daha sonra hangi telefonların bu güncellemeyi alacağına bir bakıp yazıya son verelim.

%40’a varan performans artışı. Artık iPhone cihazlar daha çabuk açılacak.

Facetime ile 32 kişiye kadar görüşme imkanı.

Pil sağlığı ile cihazınızın pil ömrünü uzatmak mümkün olacak.

Memoji ile kendi emojilerinizi (ifade) düzenlemeniz geliştirmeniz mümkün oluyor.

Siri de değişiklikler var. Siri kısayolları ile artık daha karmaşık komutları siriye vermeniz mümkün.

Sanal gerçeklik konusunda Arkit 2 güncellemesi geliyor. Bu sayede sanal gerçeklik deneyiminiz artacak.

Bunun ve daha bir çok özelliğin ekleneceği iOS 12’nin 17 Eylül’de çıkması ve cihazlara dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Burada bir uyarı yapmadan geçmeyelim, daha önceki deneyimlerimize göre iOS 12 güncellemesini hemen yapmamanızı tavsiye ediyoruz. En az 2 ay beklerseniz sorunsuz bir iOS 12 ile telefonunuzu kullanabilirsiniz. Zira en saçma hataların görüldüğü ilk günler sizi geri dönmeye zorlayacak.

İşte iOS 12 güncellemesini alacak Apple cihazları;