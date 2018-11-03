iOS 12 Mesajla Kamera Efektli Fotoğraf Göndermek

Kamera’da özellikle canlı efektler son zamanların eğlenceli modalarından biri oldu. Snapchat ile popüler hale gelen kamerada canlı efektler daha sonra diğer uygulamaların kamera yazılımlarına da eklendi. Şimdi iOS 12’ye özel efektleri iOS 12’nin mesaj uygulaması üzerinden göndermeniz mümkün. İşte iOS 12 ile mesajlarda efektli kamera kullanmak.

Mesajda fotoğrafı çekip sonradan efekt eklemeniz mümkün.

Kameraya mesaj içinden bağlanıp canlı efektle fotoğraf çekmeniz mümkün.

Mesaj uygulaması üzerinden gönderilebiliyor.

Aşağıdaki adımları kullanarak efektli fotoğrafları mesaj atabilirsiniz.

Kime mesaj atacaksanız seçin.

iMessage ‘ın etkin olması şart.

Sol kısımda yer alan kamera ikonuna tıklayın.

Kamera arayüzünde sol alt kısımdaki yıldız benzeri butona tıklayın.

Bu butonda efektleri ve diğer filtreleri görmeniz mümkün.

Bu yenilikle birlikte kullanmak istemeyenler için Whatsapp ve benzeri uygulamaların zorunluluğunu ortadan kaldıran Apple kendi içinde bir dönüşüm oluşturmaya çalışıyor. Bakalım insanların tepkisi ne olacak.