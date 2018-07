iOS 12 Beta 3 Yayınlandı. Değişiklikler Neler?

iOS 11 için sona yaklaşılırken iOS 12 geliştirmeleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi Apple bir karar almış ve iOS 12 için bir özellik tam çalışır hale gelmeden yayınlanmayacağı kabul edilmişti. Bunun için iOS 12’de daha sıkı çalışmak gerekiyor. Buna binaen Apple geliştiricileri neredeyse her hafta bir beta sürümü yayınlanıyor. Eskiden kalan hatalar giderilirken bir bir yeni özellikler sunuluyor.

iOS 12 Beta 3 yayınlandı. Bu sürümde tek yenilik haritalar oldu. Haritalar iOS için tamamen yenileniyor. Yeni haritalar sadece San Francisco ve Bay Area için geçerli. İleriki beta sürümlerinde haritalar kapsamı genişleyebilir. iOS 12 Beta 3 ‘de başka bir yenilik bulunmuyor.

600Mb boyutunda olan bu güncellemeyi kullanmak için geliştirici profilini yüklemeniz gerekiyor. Bunun yanında aşağıdaki cihazlardan birine sahip olmanız şart.

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X