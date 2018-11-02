iOS 12.1 Güncellemesiyle Gelen Yenilikler Neler?

iOS 12.1 güncellemesi yayınlandı. Daha önceki sürümlerde atlanan bazı özellikler bu güncelleme ile Apple kullanıcılarına sunuldu. İşte iOS 12.1 güncellemesiyle ilgili cihazlarınıza gelecek özellikler ve diğer değişiklikler.

Grup Facetime artık 32 kişiye kadar yapılabilir. Bu özellik daha önceki sürümlerde hazır olmadığı için verilmemişti. Sanırım bitirdiler. Bununla 32 kişiye kadar görüntülü sohbet yapmanız mümkün.

Fotoğraflarda derinlik efektinin seviyesini değiştirmeniz mümkün. Bu sayede fotoğraflarınız daha da profesyonelce görünecek.

e-sim özelliği eklendi. Ülkemizde kullanılamayan bu özellik iPhonelarda çift sim kullanmaya imkan tanıyor.

En önemli değişiklikler bunlar. Gerisi hata düzeltmeleri ve geliştirmeler. Peki bu güncellemeyi hangi cihazlar aldı ve yapabilir. İşte tam iOS 12.1 güncellemesini alan cihaz listesi.