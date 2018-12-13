iOS 12.1.1 Mobil Veri Hatası

Yine geldik bir güncelleme sonrası sıkıntıları paylaşmaya. Sorun nedir? Sorun iOS 12.1.1 işletim sistemi sürümü ve bu en son sürüm oluyor, bazı iPhone cihazlarda mobil internet kullanılamaz hale geliyor. Sorun bir kaç şekilde tanımlanmış ve insanlar arasında farklılık gösteriyor, yani can sıkıcı.

Soruna geçmeden önce iOS 12’den önce alınan ama uygulanamayan ve belki de uygulanması mümkün olmayan bir karardan bahsedelim. Bildiğiniz gibi büyük güncellemeden önce Apple tarafından bir karar alındı. Herhangi bir güncelleme veya güncellemenin içindeki yeni özellik tamamen hazır olmadan yayınlanmayacak ve ertelenebilecek. Buna yazılımcıları karar verecek. Bu kararın pek de uygulanamadığını bu son mobil veri sıkıntısında görmekteyiz.

Bazı kullanıcılar mobil veri üzerinden safariyi kullanamıyor.

Bazı kullanıcılar safari de sıkıntı yaşamazken uygulamalarda internete erişemiyor.

Bazı kullanıcılar hiç bir şekilde internete mobil üzerinden bağlanamıyor.

Çözüm için bazılarına telefonu kapatıp açmak fayda sağlarken bazılarını anca format kurtarıyor çoğu ise herhangi bir çözüm bulamadı.

Yakın zaman içinde Apple’ın soruna çözüm bulacağından eminim. Lakin artık durum yani güncelleme sonrası sıkıntılar öyle bir hale geldi ki insanın, iOS 13 çıkana kadar iOS 12’ye güncelleme yapmayın diyesi geliyor.