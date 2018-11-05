iOS 12.1.1 Güncellemesinde Neler Olacak?

iOS kendisini geliştirmeye devam ediyor. En son yayınladığı sürüm 12 için geliştirici versiyonuna güncelleme geldi. Bu güncelleme ile gelen değişiklikler yakın zaman sonra herkese sunulacak. Peki bu güncellemede hangi detaylar var? İşte iOS 12.1.1 güncellemesiyle gelen yenilikler.

Facetime Live Photos özelliği geri geldi. Daha önce kaldırılan bu özellik tekrar hayatımıza girecek. Bunun için özelliğin aktif edilmesi gerekiyor. Dahası iki tarafın da bu özelliği aktif etmesi şart. Çünkü özellikle görüşme sırasında ekran görüntüsü almanız mümkün. Karşı taraf kapatırsa ekran görüntüsü alamıyorsunuz. Aktif etmek için Ayarlar – Facetime – Live Photos yolunu takip etmelisiniz.

Bir başka özellik ise yine Facetime’ın arayüzünde oldu. Güncelleme ile Facetime görüşme esnasında kullanabileceğiniz butonların yeri değişti ya da görünümü değişti. Bu kısımda butonlar genişletildi ve kullanışlı hale getirildi.

Bildiğiniz gibi 12.1 güncellemesi ile Facetime görüntülü görüşme özelliği en gelişmiş haliyle bize sunulmuştu. Şimdi üzerinde küçük değişiklikler yapılıyor. Şimdilik geliştirici sürümünde olan bu özellikler yıl sonunda herkese dağıtılacak.