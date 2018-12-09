iOS 12.1.1 Güncellemesi Geldi İşte Yenilikler

İPhone ve iPad gibi bir çok Apple cihazına kullanılan iOS işletim sistemi güncellendi. Yeni güncelleme ile yeni modellere bir çok yenilik getirildi. Bir çok hata giderildi. Bu yazıda güncellemenin detaylarını bulabileceksiniz.

eSim özelliği

Çok önemli bir yenilik olarak elektronik sim özelliği XR, XS, XS Max cihazlara geldi. Çift sim yuvası olmasa da Operatörler bu hizmeti sunmaya başladıkları zaman telefonunuz çift simli kullanmanız mümkün olacak.

Facetime için kamera değiştirme daha basit ve hızlı hale getirildi.

iPhone XR için yeni bildirim görüntüleme özelliği getirildi.

Facetime görüşmelerine canlı ekran kaydı alma özelliği eklendi.

Bundan sonra iPad ile haberler uygulamasında yan panel gizlenebilir olacak.

Visual Voice Mail artık indirilebilir. Sıkıntı yaşayanların sorunu çözüldü.

Çince ve Japonca için klavyede yaşanan öneri sıkıntısı giderildi.

Sistem saati bölgelere göre otomatik ayarlanmıyor bazı kullanıcılar sıkıntı yaşıyordu. Bu sorun çözüldü.

Oldukça etkili olan bu güncellemeyi yapmak için güncelleme merkezini ziyaret edebilirsiniz.