iOS 11’den Nasıl Geri Dönülür? İos 11 den İos 10 a Dönüş

Bütün yazılarımda yazdım. iOS 11 yayınlandı. Ama biraz bekleyin bir ay sonra falan Güncelleme yi yapın. Güncellemeyi yaptınız ama şimdi geri dönmek istiyorsunuz. Nasıl Geri dönersiniz? Lafı uzatmadan hemen adım adım ilerleyim.

1. Bilgisayarınıza itunes son sürüm kurun.

2. İpsw.me adresinden telefonunuza uygun iOS sürümünü yani 10.3.3 sürümünü indirin.

3. iPhone 7 / iPhone 7 Plus için: iTunes logosunu ekranda görünceye kadar Güç tuşuna ve ses kısma ( ses seviyesini düşürme tuşu) tuşuna basılı tutun

Diğer iOS cihazlar için : iTunes logosunugörene kadar Güç tuşuna ve Ana Ekran tuşuna basılı tutun.

Bu sekilde kurtarma moduna geçin.

4. Shift tuşuyla kurtarma modunda geri yükle butonunu göreceksiniz. Basın. Acılan pencereden indirdiğiniz dosyayı seçin. Geri yükle butonuna basın

Bu aşamadan sonra telefonunuzu yeni iPhone olarak ayarlayabilirsiniz. Telefonunuz iOS11 den indirdiğiniz sürüme düşecektir.

Bir kaç uyarı yapalım. Bu anlattığımız işlem kısa süre sonra sonlandırılacak. Apple bir zaman sonra bu işleme resmi olarak son verecek. O yüzden acele edin. Bundan sonra dönüş resmi yollardan gerçekleşmeyecek ve çok zorlaşacaktır.