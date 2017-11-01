iOS 11’de Whatsapp İçin Bildirim Sorunu Giderme

iOS 11 hatalarıyla geldi. Beta sürümünde iyileştirmeler yapılıyor ama biraz zaman alacak gibi görünüyor. Yine de basit hataları kendimiz giderebiliriz. En çok gelen şikayetlerden birisinin de Whatsapp ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Peki Whatsapp’ta ne sorun var? iOS 11 kullanıcıları Whatsapp’ta bildirim alamıyor ya da bildirim simgenin üzerinde görünmüyor. Şimdi basit bir şekilde bu sorunu çözmeye çalışalım.

Bunun için şu adımları takip edin;

Whatsapp’a girin Ayarlara tıklayın. Bildirim ayarlarına gelin. Bu kısımda bildirim ayarlarını sıfırla seçeneğiyle bütün bildirim özelleştirmelerinizi silin.

Bu zil sesinden titreşime grup seslerinden her şeye bütün ayarlarınızı varsayılana döndürecektir. Bu işlem sorununuzu çözmeli. Hala sorun yaşayanlar Ayarlar – Genel – Sıfırla – Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğinden yani telefonun kendi ayar kısmından bunu yapsın. Kesin çözülmüş olmalı.

Dikkat etmeniz gereken tek husus iOS 11 sürümü olması ve WhatsApp’ın son sürüm yani en güncel şekilde telefonunuzda olmasıdır.