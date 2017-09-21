iOS 11 Final Sürümü Yayınlandı. Hangi Cihazlar Güncellenecek?

Apple iOS 11 güncellemesini yayınladı. Uzun zamandır beta sürümleri ile testi gerceklestiren Apple sonunda final sürümünü yayınladı. İşte Güncelleme yi alacak Apple cihazlar;
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