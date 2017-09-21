Apple-iOS

iOS 11 Final Sürümü Yayınlandı. Hangi Cihazlar Güncellenecek?


1 dakika önce
Yazar Tarık
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Apple iOS 11 güncellemesini yayınladı. Uzun zamandır beta sürümleri ile testi gerceklestiren Apple sonunda final sürümünü yayınladı. İşte Güncelleme yi alacak Apple cihazlar;

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