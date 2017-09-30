iOS 11 Batarya Sorunu Çözümü

Yeni sürüm ile dikkatleri üzerine çeken iOS son zamanlarda kullanıcılardan olumsuz tepki aldı. Tepkilerin en önemli nedeni ise bataryanın çabuk bitmesi. Peki batarya sorunu iOS 11 İçin nasıl çözülecek?

Bildiğiniz gibi yakın zaman once tepkileri azaltmak için Apple iOS 11 i resmi tam sürüm olarak yayınlamasına rağmen güncellemeleri ilk once geliştiriciler deneyecek ve sonra kullanıcılara sunacak. Bunun için tekrar beta testlerine başladığını da duyurmuştuk.

Beta sürüm 1 ile iOS 11.1 sürümünü deneyen Apple batarya konusunda oldukça ilerlemiş. Bu sürümde batarya 1 saat daha fazla kullanılabiliyor. Elbette yeterli değil ama önemli bir gelişme. Geliştirici profiliniz varsa bu beta sürümünü telefonunuza yükleyebilirsiniz. Güncelleme yapmak için bir kaç ay daha bekleyiniz. Test videosu hemen altta.