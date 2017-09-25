iOS 11 Batarya Problemi. Pil Çabuk Bitiyor.

İOS 11 yayınlamalı çok olmadı ve hataları, sorunları bir bir ortaya çıkmaya başladı. 50000 iOS 11 li cihaz uzerinde yapılan kapsamlı pil araştırmasına göre iOS 11 kullanan cihazların pili iOS 10 kullanan cihazlara göre tam 2 kat daha hızlı bitiyor.

Bazı kullanıcılar iOS11 e gecer geçmez sorunu farketti. Bunun bir çok kişi tarafından dillendirilmesinin ardından Wandera sitesi 50000 iOS11 li cihazı batarya acısından incelemeye aldı ve daha hızlı düşen bir batarya grafiğini ortaya çıkardı.

Yeni bir yazılım için normal diyeceğiz ama tam 3 aydan fazladır beta sürümleriyle denenmesine rağmen hala aynı şey oluyor. Peki şaşırdık mı? Hayır. Daha önceki yazılarda da belirttiğim üzere iOS 11 e geçmek için daha çok erken. Bir kaç ay sonra bu Güncelleme yi yapmalısınız yoksa bu sure zarfında çok problem yaşayacaksınız.

Apple iOS10 dosyasını hala resmi olarak kabul etmekte. Yapmanız gereken hala imzalar açıkken iOS 10 a dönmek. Bir hafta içinde iOS10 a dönüşlerin yapılmasını desteklemeyecek olan Apple bir kaç ay içinde iOS 11 i toparlayacaktır. Acele edin iOS 10 a geçiş yapın. İOS 11 i ise 2 ay civarinda gelecek Yeni güncellemeden sonra ya da iOS kullanıcılarını takip ederek uygun zamanda yapın.