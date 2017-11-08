iOS 11.2 Beta 2 Yayınlandı. Yeni Gelen Özellikler

iOS 11 çıktığından beri ciddi sorunlar yaşanıyor. Hesap makinesi dillere düştü. Aple bu sorunları daha hızlı ve kullanıcılara yansıtmamak için beta sürümü yayınladı. Bu sayede normal kullanıcılar sorun yaşamadan ama eksik olan iOS 11’i kullanırken geliştiriciler ios 11’in daha hızlı gelişmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle iOS 11. 2 Beta 2 güncellemesi yayınlandı. İşte beta 2 ile gelen yenilikler.

Geçtiğimiz beta güncellemesi ile yeni iPhonelar ile yayınlanan yeni duvar kağıtları diğer iPhone kullanıcılarına da sunuldu. BU beta güncellemesi ile AirPlay kullanıcılara sunulacak. Ayrıca hesap makinesi animasyon hatası da giderilecek. Bu güncelleme ile AppStore’daki abonelikler için indirim özelliği de geliyor.

Bunun yanında geçen betada yayınlanan geri bildirim özelliği ile yaşanan sorunlar hızlı bir şekilde bildiriliyor. Son olarak hatırlatmakta fayda var ki bu güncelleme sadece geliştiriciler için ve sadece geliştirici profili yüklü olan telefonlar güncellemeyi alacak.