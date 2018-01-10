İos 11.2.2 Yayınlandı Mutlaka İndirin

Apple sessiz bir sekilde ios için 11.2.2 sürümünü yayınladı. 65Mb değerindeki bu güncelleme ile herhangi bir not paylaşılmazken Apple’dan kullanıcıların mutlaka bu güncellemeyi yapmaları yonunde bir tavsiye geldi. Bunun altında ise altyapı problemlerini çözdüğü için böyle bir tavsiye yapıldığı düşünülüyor.

İlk çıktığında her seferinde ios sürümleriyle problem yaşayan kullanıcılar ancak 1 2 ay içinde düzgün ve kararlı bir ios sürümüne kavuşuyor. Dikkat edin o gün bu gün ve bu güncellemeyi yapın. Çünkü ios daha kararlı hale geliyor.

Güncelleme yi yapmak için ayarlar – genel – yazılım güncellemesi yolunu takip ederek 65Mb bu Güncelleme yi hemen yapabilirsiniz. İos güncellemeleriyle ilgili paylaşıma devam edeceğiz.