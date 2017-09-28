iOS 11.1 Beta 1 Güncellemesi Yayinlandi

Yeni bir Apple haberiyle karşınızdayız. İOS yeni bir güncelleme aldı. Bu güncellemeler önümüzdeki 3 ay içinde sık sık gelecek. Bu güncellemenin bir farkı var. Daha once iOS 11 yayınlanmamışken yapılan beta testlerine geri dönüldü. Şöyle ki Apple iOS 11 de yaşanan sorunları çözememiş olacak ki sorunu düzeltmek için yayınladığı güncellemelerle de başka sorunlara yol açmadan (ki sürekli böyle oluyor) iOS 11 problemlerini çözmeye çalışacak.

Senelerdir çeşitli platformlarda yazdığım yazılarda iOS İçin verilen yeni sürümleri hemen kullanmaya başlamayın uyarısını sürekli yapıyorum. Çünkü artık tecrübe edindik. İOS 6, 7, 8, 9, 10 hangisi olursa olsun ilk 3 ay hep büyük problemler yaşandı.

İOS 11 için durum çok farklı olmadı. Apple kisa zaman once iOS 11.0.1 güncellemesiyle sorunları çözdüğünü açıkladı. Guncellemeyi yapanlar baska problemlerle karşılaştı. İsler daha da kötüye gitti. Apple buna önlem olarak guncellemeyi direkt olarak kullanıcılara sunmayacak. Beta testlerini geliştiriciler yaparak daha stabil bir sürümü testten sonra kullanicilara verecek.

Bunun için iOS 11.1 beta 1 güncellemesi gelistiriciler için yayınlandı. Bir geliştirici profiliniz varsa güncelleme zaten telefonunuza gelmiştir. Bakalım Apple ne kadar zamanda iOS 11 i sevilen bir sürüm yapmayı başaracak.