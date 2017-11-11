iOS 11.1.1 Güncellemesi Yayınlandı

İOS 11 ile birlikte hatalarla başa çıkamayan Apple güncellemeyi vermeden once beta testleri yapmaya başlamıştı. Şimdi beta testinden başarı ile geçen iOS 11.1.1 sürümü bütün kullanıcılara verildi. Bu güncelleme ile 2 basit ama sınır bozucu hata düzeltiliyor.

İlki klavyenin i harfi sorunu. Güncelle neden once i yazdığınız zaman telefon onu? İşaretine çeviriyor ve kullanıcıları deli ediyordu. Bu güncelleme ile bu hata giderildi.

İkincisi hey siri komutuydu. Bu komut iOS 11 de sıkıntılı bir haldeydi. İos 11.1.1 güncellemesiyle hey siri artık çalışıyor.

İos 11 için beta testleri devam ediyor. Takriben 1 – 3 ay içinde sorunsuz bir iOS 11’e kavuşursunuz.