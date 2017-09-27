iOS 11.0.1 Güncellemesi Yayınlandı

İOS 11 yayınlandıktan sonra biliyorsunuz ki en çok konuştuğum şeylerden birisi güncelleme için biraz beklemeniz tavsiyesiydi. Her iOS versiyonunda olduğu gibi bu versiyonda da ilk etapta akıl almaz problemler yaşandı. Apple yeni sürüm ile ilgili bir sürü geri bildirim ve şikayet aldı. Çözüm ise iOS 11.0.1 sürümünde.

Güncelleme yi yapmak için 2 yöntem var. Telefonunuz üzerinizden ya da itunes ile. İ tunes un Güncelleme yi bütün iOS işletim sistemini indirerek yaparken ota güncellemesi yani telefon üzerinden yapılan güncelleme 250 mb büyüklüğünde.

Tavsiyelere göre guncellemeyi itunes üzerinden bütün sürümü indirerek yapmamız gerekiyor. Bu sayede telefonun yazılımında hiç sıkıntı kalmıyor. Oysa 250 mb büyüklüğündeki ota güncellemesini indirirseniz ki bu normal, sorunlar devam edebilirmiş.

Bakalım iOS11 tamamen düzelmiş mi yoksa sikintilar devam ediyor mu? Takip ediyoruz.