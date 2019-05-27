İnternetten Trafik Cezası Ödeme

Trafik cezası mı yediniz ya da emin olamadınız mı? Hem kontrol edin hem de cezanızı ödeyin. İnternet üzerinden trafik cezası nasıl ödenir kısaca açıklıyoruz. Ayrıca indirim süresini kaçırmamak için de hemen ödemenizi internetten yapmanız mümkün. Eğer ödeme için çeşitli kurumlara gitme fırsatınız yoksa internetten indirim süresi geçmeden hızlıca ödeyebilirsiniz.

Bir trafik cezası ödemek için,

Trafik cezası alıp almadığınızı sorgulamak için

aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-trafik-para-cezasi-borcu-sorgulama-ve-odeme adresine gidiniz. e-Devlet’in resmi hizmeti olduğundan güvenilirdir. Giriş yapmak için PTT’den alınmış şifreye ihtiyacınız varı. Giriş yaptıktan sonra ekranda trafik cezanızı görebilirsiniz.

Ekranda hiçbir şey görmüyorum diyenler için,

Bunun en önemli manası cezanızın olmamasıdır. Eğer ceza yediğinizden eminseniz cezanın daha işlenmediğini söyleyebiliriz. Bir aksilik olduğunu düşünüyorsanız trafikten sorgulayabilirsiniz.