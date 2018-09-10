İnternetten MTV Ödeme Nasıl Yapılır?

MTV yani motorlu taşıtlar vergisi araç sahiplerinin senede 1 ya da tercihlerine göre 2 seferde ödeyebilecekleri bir vergidir. Bunu normal şartlarda vergi dairelerinden yapıyordur. Ama gelişen teknolojiyle birlikte bu ödemeler ve benzeri vergi ödemeleri internet üzerinden yapılabiliyor. Motorlu taşıtlar vergisini internetten nasıl ödersiniz bahsetmek istiyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığından ödeme

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_MENU_MTV adresine gidin.

Motorlu taşıt sorgulaması ve ödeme satırına tıklayın.

Ruhsatınızı elinize alın.

TC Kimlik numaranızı, Plakanızı, araç şirkete kayıtlı ise vergi numaranızı ve aracın tescil tarihini gerekli alanlara yazın.

Bu adımlardan sonra aracınızın bütün vergi borçları karşınıza çıkacaktır. Dikkat edin. Son ödeme tarihinize göre ödeme yapmak isteyebilirsiniz. Hepsini ödemek için tümünü seçip işleme devam edin.

Ödeme yaptıktan sonra dekontlarınızı indirmeyi unutmayın. Sanal ortamda görünse de bu ödeme ile ilgili ileride problem çıktığı zaman bu belgeyi göstermeniz mümkün. Bunun yanında akşam 22’den sonra ödeme yapamazsınız. İlla o gece yatıracağım derseniz gece 2’den sonra ödemenizi yapabilirsiniz.