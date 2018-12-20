İnternetten Çiçek Alabileceğiniz 5 Alışveriş Sitesi

Hediye almak denildiği zaman genellik insanlar ilk alternatif olan çiçeklere sarılıyor. Yeni iş tebriği, doğum günü kutlaması, yıldönümü gibi özel günlerde birbirinden farklı aranjmanlara sahip çiçek türlerini seçip göndererek hayatımızdaki özel insanların kalbini kazanmayı ya da var olan yerimizi daha özel bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.

Ancak çiçek siparişi verirken çoğu zamanlar insanların aklında şüpheler ve soru işaretleri olabiliyor. Eskisi gibi sokak sokak çiçekçi dolaşarak uygun çiçek tercihini yapmak zaten tarih oldu. Ancak online çiçekçi seçimlerinde de soru işaretleri olabiliyor. Çiçeğin teslim edileceği gün, çiçek modeli gibi konularda kullanıcılar yüksek performans bekliyor. Biz de bu yazımızda sizler için çiçek gönder seçeneğini en iyi şekilde temsil eden 5 siteyi bir araya getirdik.

1- Osevio

2017 Yılının Aralık ayında kurulan Osevio, özgün tasarımlı vazolar ve her gün aynı gün teslimat seçeneği ile çiçek sektörüne farklı bir soluk kattı. Türkiye’nin en yeni çiçek sipariş sitelerinden olan Osevio, özellikle hız konusunda titiz olan müşterilerin tercihi konumunda. Özel çiçek aranjmanlarının yanında müşterilerine yeni sunduğu lezzetli ve taptaze meyve sepeti ürünleri ile %100 müşteri memnuniyeti mottosuyla çalışan Osevio, her geçen gün çiçek piyasasında daha iyi konumlara yükseliyor.

2- Çiçek Sepeti

Çiçek sipariş siteleri arasında ilk oyunculardan olan çiçek sepeti ülkemizde hatırı sayılır bir kitleye hitap ediyor. Bununla birlikte ürün yelpazesi içerisinde çiçek ve çiçek aranjmanları dışında farklı hediyelik eşyalarında olması, çiçek sepetinin tercih edilme nedenlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Kısacası çiçek sepeti, çiçeğin yanında ya da çiçek dışında farklı bir hediye alternatifi arayanlara farklı opsiyonlar sunuyor.

3- Çiçek Market

Çiçek market, uzun yıllardır online çiçek sektörü içerisinde yer alan önemli web sitelerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Diğer çiçek sitelerinden farklı olarak çiçeğiniz ile birlikte video mesaj gönderme hizmetini veren çiçek market, bu özelliği ile potansiyel müşterilerine ulaşarak onlara farklı bir çiçek gönderim deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

4- Çiçek Satış

Türkiye’nin her iline çiçek siparişi verebilmenizi sağlayan çiçek satış, en fazla kullanılan online çiçek uygulamaları arasında yer alıyor. Gönderime göre farklı tasarlanan aranjmanlar ile herkese uygun çiçeği sunmayı hedefleyen çiçek satış, 2011 yılından bu yana çiçek gönderimi konusunda insanları mutlu etmeyi amaçlıyor.

5- 444Çiçek

2000 Yılından beri çiçek piyasasında hizmet veren 444Çiçek, her yıl artan tecrübesi ile müşterilerine hizmet veriyor. Müşteri memnuniyeti ön planda olan 444Çiçek, %100 para iadesi garantisi vermesiyle de rakiplerinden farklı bir konuma yükseliyor.