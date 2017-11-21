İnternetsiz Whatsapp Nasıl Kullanılır?

İnternet bağlantınız olmadan Whatsapp kullanmak mümkün mü bir göz atacağız. Zira Whatsapp internet üzerinden mesaj göndermenizi sağlayan bir arayüz. Peki bunu internetiniz olmadan kullanmak mümkün mü? Bir çok kişide ise yarayan bir yöntemi sizlerle paylaşalım.

Yöntem sadece Android üzerinde çalışıyor.

1. Mobil ağlara girin.

2. Erişim noktası adları seçeneğine girin

3. Ekle deyin.

4. Hemen alt kısma yazdığım bilgilerle ağ bilgilerini doldurun.

İsim: WhatsApp

– APN: İnternet

– Proxy: 127.0.0.01

– Bağlantı Noktası: 8080

Kaydet ve erişim noktası olarak bu kaydettiğiniz bilgileri seçin.

Muhtemelen bu bağlantıyla internet hakkınız olmasa bile whatsapp’a erişiminiz mümkün olacaktır.