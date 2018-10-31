İnternet Olmadan Whatsapp Kullanma

İnternetiniz anında bitti mi? Whatsapp, internetinizden çok fazla mı yiyor? Şimdilik geçerli olan bir yöntemden bahsetmek istiyoruz. Bu yöntemle internete bağlı olacaksınız ama sadece Whatsapp kullanılabilir olacak ama internet hakkınızdan yemeyeceksiniz. İşte kullanma yöntemi.

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar kısmını açınız.

2- Bu kısımda Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3- Girdiğiniz yerde sağ üst bölümde yer alan “ekle” seçeneğine tıklayın

4- Aşağıda verdiklerimizi ilgili yerlere doldurun: İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp’ı seçin.

Bu yöntem sadece Android üzerinden geçerli, ileride yöntem engellenmezse çalışmaya devam edecektir. Bu yöntemle internete bağlı kalsanızda Whatsapp’tan başka bir şey interenete giremez. Bunun için tekrar diğer yöntemlerle internete bağlanmanız gerekir.