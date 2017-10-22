Instant Apps Nedir Nasıl Kullanılır?

Google’ın mayıs ayinda duyurduğu devrim niteliğinde o özellik sonunda bütün geliştiricilere açıldı. Yakın zaman içinde ise kullalıcıların tümüne sunulacak. Peki bu özellik nedir nasıl kullanılır?

İnstant apps özelliği bir uygulamayı tamamen indirmeden denemenizi daha sonra isterseniz tümünü indirmemişti sağlayan bir özellik. Yüksek dosya boyutuna sahip bir uygulamayı hem mobil veriden tasarruf etmek için hem de zaman kaybetmemek için instant apps sayesinde tamamen indirmeden deneyebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse instant apps kategorisine alınmış bir word uygulaması sizin işinize yarayacak mı kullanışlı mı, hangi özelliklere sahip indirmeden uygulamayı kullandıktan sonra sorulariniza cevap bulabilecek ve eger sizin için uygunsa indirip kullanmaya devam edebileceksiniz.

Ayrıca instant apps özelliği sayesinde belki ileriki zamanlarda bir oyunu uygulamayı satın almadan canlı şekilde deneme fırsatınız da olabilir.

İnstant apps özelliği şimdilik geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. İleriki zamanlarda bütün kullanıcılara açılacak. Lakin bu kategoriye girmek için uygulamaların uyarlanması gerekmekte. Geliştiricilere büyük gorevler ve çaba düşüyor.