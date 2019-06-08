Instagram’ın Yeni Giriş Ekranı İşleri Kolaylaştıracak

Multimedya sosyal paylaşım sitesi ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sistemlerinden biri olan Instagram gün geçmiyor ki yeni bir özelliğini görmeyelim. Bu sefer Instagram kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir yeniliğe imza atıyor. Yeni bir giriş ekranı geliyor.

Yeni giriş ekranı ne gibi kolaylıklar sağlayacak?

Yeni giriş ekranı sayesinde 3.parti uygulamalara gerek duymayacağınız gibibütün Instagram hesaplarınızı da tek bir yerden kontrol etmeniz mümkün olacak.

Ayrıca bir tahmin göre de bu yeni sistemin bütün Facebook sahibi uygulamalarınızın aynı yerden kontrolüyle ilgili.

Instagram yeni giriş ekranı

Yeni özellik tek bir kişi sayesinde bütün Instagram hesaplarınızı açmanızı sağlıyor. Uygulamada hepsini ayrı ayrı ayrı kontrol etmek geçiş yapmak kolay olsa da hepsine ayrıca giriş yapmanız gerekiyor.

Şuan test edilen sistem sayesinde bütün hesaplarınızı birbirine bağlamanız ve birine giriş yapınca hepsine bağlanmanız mümkün oluyor.

Bu yöntemle birlikte Facebook’un üzerinizde ekstra kontrolü olacağını hangi hesabın hangi hesapla ilişkili olacağını ve de bu sayede en tepede kimin olacağını bildiğini unutmayalım.