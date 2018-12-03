Instagram’ın Görme Engelliler İçin Yeni Özelliği

Görme bozukluğu yaşayanların kullanamayacağı bir sosyal medya olan Instagram, bildiğiniz gibi multimedya içerik paylaşılan bir mecra. Lakin bunu değiştirmek için yeni bir özellik getiriliyor. Instagram’da artık görme engelliler de aktif olarak sosyalleşebilecek. İşte yeni Instagram özelliği…

Instagram’ın yeni özelliğine kısaca görseli sesli tamınlama özelliği diyebiliriz.

Görseli sesle tanımlama özelliği nedir?

Bu özellik sayesinde artık resmi tam olarak görmenize gerek yok. Uygulama size sesli bir şekilde görseli tanımlayacak. Fotoğraftaki kişi, fotoğraftaki objeler arka plan ve renkler tanımlanacak ve kişinin adeta görmesi sağlanacak.

Instagram bunu iki şekilde yapabilecek. İlk insanların görsellerine tanımlarını kendileri girmeleri sağlanacak. Birisi bunu yapmamışsa yapay zeka yardımıyla Instagram bu görseli kendisi tanımlayacak.

Fotoğraflara ek metin ekleme yöntemiyle bu özellik daha basit bir şekilde kullanılabilecek. Ek metin özelliği gelişmiş ayarlar kısmında bulunabilecek. Bu sayede görme engelliler için Instagram kullanılabilir olacak. Bununla birlikte keşfet, akış be profil kısmında bu özellik kullanılacak ve ekran okuma özelliği sayesinde sesli hale dönüşecek.