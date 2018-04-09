Instagram’dan Yeni Güvenlik Adımı

Facebook skandalını duymayan kaldı mı? Milyonlarca insanın bilgisinin kaydedildiği ve bu bilgilerin de 3. taraf şirketler tarafından satın alındığı / alınabileceği söylendi. Doğruluk payı olduğu ya da böyle bir olay yaşandığı için CEO ve kurucu Zuckerberg özür üstüne özür diledi hatta neredeyse bütün güvenlik ve gizlilik kontrolünü kullanıcıya bırakmak zorunda kaldı ve bir sürü ifade verdi. Peki en önemli hatalarından birisi neydi?

Facebook, Instagram ve benzeri sosyal medya hesaplarında 3. taraf yazılımlar olabiliyor. Kullanıcının talebini karşılayan bu tür yazılımlar sizden bazı bilgiler ve paylaşımları onay vermeniz aşamasında istiyor. Facebook’un kaydettiği verileri de bu aşamadan sonra alma iznine sahip oluyor. Instagram tarafından aynı hataya düşmemek için çok önemli bir adım atıldı. Bazı uygulama ve eklentilerin API kullanımı engellendi.

Daha önceden bu tür uygulamalar tarafından gelen talep, kullanım durumu, ping 5000 iken bu yasaklardan sonra 200’e düştü. Yani bu tür 3. taraf yazılımlar kullanıcıların bilgilerini artık izin verilse dahi sosyal medya ağının veri tabanından alamıyor ya da onun adına işlem yapamıyor.

Sizde sosyal medya ağınıza herhangi bir eklenti ya da script eklerken bir yere kaydolurken istediği izinlere iyice bakınız. İşinize gelmiyorsa kullanmayın. Ya da kullanıp işiniz bittikten sonra uygulamayı silin ya da kaldırın hatta engelleyin.