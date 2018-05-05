Nasıl Yapılır ?

Instagram’dan Rahatsız Edici Yorumları Engelleme (Büyük Hesaplar İçin)


11 saat önce
Yazar Tarık
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9 Kez Okundu

Aslında çözüm herkesin sizi takip etmesini engelleme ama bu şekilde kitlenizi kaybedebilir ve gelişiminizi yavaşlatabilirsiniz. Bunu istemeyen Instagram fenomenleri için bir yol daha var. Hem hesabınız bütün takipçilerinize açık olsun hem de size istemediğiniz yorumlar yapılmasın. Bunun için size basit iki farklı yol göstereceğiz.

Instagram ayarları üzerinden istenmeyen yorumları gizleme

Bu özellik genel bir filtre özelliğidir. Instagram tarafından bize sunulur. Bu özelliği açtığınız zaman genel olarak istenmeyen daha önce işaretlenmiş ya da şikayet edilmiş, etiketlenmiş küfürler vs yorumunuza yazılamaz ve yayınlanmaz. İlk olarak bunu açmakla başlayın.

Anahtar sözcük filtrelerini etkinleştirme

Bu ayar daha özele hitap ediyor. Yorumlarda sürekli kullanılan ve istemediğiniz kötü söz, küfür vs bu kısma yazarak bu tür kelimeleri yorumunuzda kullanılmasını engelleyebilirsiniz. İstenilen kelime yazılabilir. Genellikle küfür, kısaltma ve reklam kelimeleri bu kısımdan başarılı şekilde filtrelenebilir.

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