Instagram’dan Nasıl Video İndirirsiniz?

Instagram kullanıcıları ve oradaki içerikleri indirmek isteyenler için bir kaç yöntemden bahsedeceğiz. Amaç bilgi vermek olduğundan hiç uzatmadan konuya girelim. Bir web sitesi bir de uygulama önermek suretiyle iki yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemlerle Instagram videolarınızı indirebilir dilerseniz sonra tekrar kullanabilirsiniz.

https://downloadgram.com/ adresine gidin.

Bilgisayarınızdan Instagram’da indirmek istediğiniz videonun bulunduğu adresi kopyalayıp bu sitenin indirme çubuğuna yapıştırın.,

Download butonuna tıklayın.

Bu işlemle Instagram videosu bilgisayarınıza inecektir.

Android ve iOS üzerinden bir uygulama yardımıyla Instagram video indirmek de mümkün. Dilerseniz mobil uygulama çözümlerimize bir bakalım.

https://play.google.com/store/apps/details?id=dstudio.tool.instasave&hl=tr adresinden Android için uygulamayı indirin. Önemli olan bir kaç izni ve anahtarı sizden isteyecektir. Bu uygulamanın Instagrama erişimi için gerekli. İzinleri verdikten sonra tıpkı web sürümünde olduğu gibi bir yol izleyin.

iOS için mantık aynı uygulama farklı. https://itunes.apple.com/tr/app/instant-save-quickly-repost-photo-video-for-ig/id1003730047?l=tr&mt=8 adresinden uygulamayı indirin. Daha sonra aynı adımlarla herhangi bir Instagram video ya da fotoğrafını indirebilirsiniz.